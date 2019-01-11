Libertadores Kupası sonrası Madrid polisine ödül!

River Plate ile Boca Juniors arasında oynanan Libertadores Kupası finalinin rövanş karşılaşması, Buenos Aires'te çıkan olaylar nedeniyle Madrid'de oynanmıştı.

Real Madrid'in mabedi Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan River, böylece Güney Amerika futbolunun kulüpler bazındaki en büyük kupasını kaldırmıştı.

Dev karşılaşmanın 1 ay sonrasında ise Madrid polisine karşılaşmanın güvenli bir şekilde oynanmasından ötürü ödül verildi. Madrid Spor Gazetecileri Derneği tarafından yapılan açıklamada görevini kusursuz bir şekilde yerine getiren Madrid Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ödüllendirildiği belirtildi.

Öte yandan Arjantin emniyeti ise El Monumental'de oynanması gereken şampiyonluk maçı öncesi çıkan olaylardaki sorumluluğundan ötürü Horacio Marot'u görevinden aldı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler