Libero Kate Georgiades adeta uçtu!

Amerikan Kolej Voleybol Ligi'nde South Dakota ile Houston kozlarını paylaştı. Son sete kadar giden nefes kesen maçta zafere Houston ulaştı ancak karşılaşmaya Libero Kate Georgiades'in çıkardığı top damgasını vurdu.





45 SANİYELİK İNANILMAZ RALLİ

ABD'de gerçekleştirilen 2022 NCAA Voleybol Turnuvası'nda inanılması güç bir olay yaşandı. Geçtiğimiz cuma günü Houston ile South Dakota ekiplerinin karşı karşıya geldiği nefes kesen mücadelede yaklaşık 45 saniye süren olağanüstü bir ralli yaşandı.

MASANIN ÜZERİNDEN UÇARAK TOPU ÇIKARDI

Karşılaşmanın 4. setinde meydana gelen mücadelede iki takımın oyuncuları da sayıyı alabilmek için kıyasıya mücadele verirken, Houston'dan Kate Georgiades'in takımına sayıyı getirebilmek için saha kenarında bulunan masanın üzerine atladığı ve sakatlanmak pahasına topu kurtardığı kameralara yansıdı.

Müdahalenin ardından herhangi bir sakatlık yaşamayan voleybolcu, oyuna kaldığı yerden devam etti ve kritik müdahalelerde bulundu.

SAYIYI ALMAYI BAŞARDILAR

Voleybolcunun hamlesi sonrası masanın devrildiği ve takım arkadaşlarının hemen Kate Georgiades'in yanına koştuğu görüntülendi. Nefes kesen rallide Kate Georgiades'in çabaları boşa gitmedi ve sayıyı Houston hanesine yazdırdı. Ancak 6-1 geriye düşmesine rağmen 8-1'lik seri yakalayan South Dakota,- maçı final setine taşımayı başardı. Final setinde ise rakibini 15-11 geride bırakan Houston galibiyete uzanan taraf oldu.

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1994'TEN BU YANA BİR İLK

Rakibini 3-2 mağlup etmeyi başaran Houston, CBS Sports'ta yer aloan habere göre bir ilke de imza attı. Sahadan 3-2 galip ayrılan Houston 1994'ten bu yana ilk NCAA Turnuvası zaferini elde etmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyaya düşen görüntü kısa süre içerisinde voleybolseverler tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve binlerce beğeni ve yorum aldı.



