İngiliz The Athletic'in Chelsea yazarı Liam Twomey, Beşiktaş 'ın yeni transferi Michy Batshuayi'yi FANATİK için değerlendirdi.

İşte Twomey'nin yakından tanıdığı Batshuayi'nin transferine ilişkin değerlendirmeleri:

Michy Batshuayi, Chelsea’de unutulmaz anlar yaşadı. Herkes onu hâlâ 2016-17 sezonunda West Ham United’a attığı golle takıma getirdiği Premier Lig şampiyonluğuyla hatırlıyor. Ve tabii ki Antonio Conte ve Frank Lampard’lı dönemde Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid ve Ajax karşısında attığı galibiyeti getiren goller sebebiyle Chelsea taraftarının hâlâ büyük bir saygı duyduğu isim... Ancak Chelsea’nin ilk 11’inde yer alabilmek için yeterli olmadığı uzun süredir belliydi.

Üst seviyede tutan şey...

Batshuayi, fiziksel ve teknik özellikler bakımından üst düzey bir futbolcu. Hızlı, güçlü, dar alanda pozisyon yaratabiliyor ve her iki ayağıyla da gol atabiliyor. Fiziki ve teknik olarak zaafı yok. Bir forvet olarak oldukça yetenekli ve çok yönlü bir futbolcu. Tüm bu olumlu yönleriyle birlikte geliştirmesi gereken bir yönü olduğu da gayet açık. Chelsea’de birlikte çalıştığı teknik adamlar, onun tek eksiğinin taktiksel olduğunu söylüyor. Topla veya topsuz oyunda takım planına her zaman bağlı kalmamasından dolayı... İçgüdüsel olarak yaptığı bu davranış, takım oyunu için olumsuz olsa da bence onu üst seviyede tutan en temel şey...

Daha yapacağı çok şey var

Belçikalı golcü, kesinlikle Beşiktaş’ta başarılı olma potansiyeline sahip. Özellikle teknik direktörünün kendisine güvendiğini ve taraftarın ona sevgi gösterdiğini düşünüyorsa fark yaratma şansı artar. Genel olarak çift forvet taktiğinde başarılı. Ancak tek başına hücumdaki yükü kaldırma konusunda gerekli fiziksel güce sahip. Henüz 27 yaşında ve en iyi dönemini yaşıyor. Daha yapacağı çok şey var!

Demba’dan daha yetenekli

Demba Ba da Batshuayi gibi Chelsea’den Beşiktaş’a gidip başarılı olmuştu. Ba, İngiltere’de Batshuayi’den daha başarılı bir forvet oyuncusuydu ancak Batshuayi tartışmasız bazı yönlerden daha yetenekli. Eğer Beşiktaş ona gereken desteği verirse Türkiye’de yıldızını parlatır.