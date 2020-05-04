Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, okulların koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olduğu dönemde ayda iki kez sunulmaya başlandığı belirtildi. Bu süreçte ayrıca 8'inci sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik LGS Çalışma Soruları destek paketinin de hayata geçtiği kaydedildi.

'MAYIS AYI DESTEK PAKETİ ERİŞİME AÇILDI'

516 sorudan oluşan ilk destek paketinin 16 Nisan'da yayımlandığı hatırlatılarak, "Bin soruluk mayıs ayı çalışma soruları destek paketi de öğrencilerin erişimine açıldı. Böylece şu ana kadar toplam bin 516 sorudan oluşan soru destek paketi LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerin kullanımına sunulmuş oldu. Çalışma Soruları Destek Paketine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebiliyor" denildi.

'DESTEKLERİ ADIM ADIM ONLARLA BULUŞTURUYORUZ'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin içinde bulunulan süreçten etkilenmeden hedeflerine ilerlemeleri için ihtiyaç duydukları destekleri adım adım onlarla buluşturuyoruz. Bugüne kadar bin 516 sorudan oluşan destek paketini öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunmuş olduk. Bu destek paketleri için Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma Dairesi çalışanları, 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz büyük emek veriyorlar. Özelikle bu pakette Adana, Amasya, Aydın, Denizli, Erzurum, Edirne, Kastamonu, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla ve Rize Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki arkadaşlarımız önemli katkı sağladılar. Bu süreci başarılı bir şekilde koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, sürece büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, katkı sağlayan ölçme değerlendirme merkezlerimize öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

'HEP YANINIZDAYIZ'

Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'dan da "LGS’ye hazırlanan gençler, mayıs ayı çalışma destek paketi yayında. 8'inci sınıf ilk dönem müfredat ve kazanımlarından oluşan pakette bu kez 1000 soru var. Nisan ayı paketiyle toplam sayı bin 516’ya ulaştı. Merak etmeyin, bu süreçte hep yanınızdayız" paylaşımında bulundu.

DHA