LGS 2020 ertelendi mi, ertelenecek mi? 2020 LGS ne zaman yapılacak?

2020 LGS için geri sayım devam ediyor. 8. sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitim sistemiyle hazırlandığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tarihi hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve veli 'LGS ertelendi mi?', 'LGS ne zaman?' sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. Coronavirüs önlemleri kapsamında sınavın ileri bir tarihe alınıp alınmayacağı merak konusu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün yapılacak kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağını söylemişti. Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6. kez telekonferans yöntemiyle toplanacak olan Kabine toplantısında milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren LGS sınav tarihi ile de karar çıkacak.

LGS 2020 ertelendi mi, ertelenecek mi?

Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek milyonlarca öğrencinin gözü de bugünkü toplantıda olacak. Selçuk’un hazırlanan seçeneklerle ilgili sunum yapacağı Kabine’de, 1.8 milyon öğrencinin gireceği LGS takvimi de ele alınacak. Sınavın temmuz ayına sarkmadan haziran ayı içerisinde, son hafta yapılması önerilecek.

MEB’den yapılan son açıklamada 7 Haziran’da uygulanacak olan sınavın ertelenmesine ilişkin henüz alınmış bir karar olmadığı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hafta başında yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapacağını söylemişti.

2020 LGS ne zaman yapılacak?

LGS 2020 yılında 7 Haziran’da yapılacak. LGS kapsamındaki merkezi sınav, 8'inci sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımlarından yapılacak.

Sınav, iki oturum halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum saat 09.30'da ve ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak.

LGS konuları neler?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından, LGS'de sorulacak soruların müfredat ve kazanımları http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını duyurdu.

Selçuk yaptığı açıklamada; “7 Haziran 2020’de yapacağımız LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın https://t.co/k8Mv0HZzzJ internet adresinde yayımladık” dedi.

Bakan Selçuk'tan son dakika LGS açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapalı olduğu dönemde ayda iki kez sunulmaya başladı.

Bu süreçte ayrıca 8. sınıf öğrencileri için birinci dönem müfredat ve kazanımlarına yönelik LGS Çalışma Soruları destek paketi de hayata geçti. 516 sorudan oluşan ilk destek paketi 16 Nisan'da yayımlanmıştı. 1000 soruluk mayıs ayı çalışma soruları destek paketine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr) erişilebiliyor.

Geçen ay yayımlanan destek paketiyle birlikte 1516 sorudan oluşan destek paketi öğrencilere sunulmuş oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu süreçte her sınıf ve kademeden tüm öğrencilere destek olmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

"Sınavlara hazırlanan öğrencilerimizin içinde bulunulan süreçten etkilenmeden hedeflerine ilerlemeleri için ihtiyaç duydukları destekleri adım adım onlarla buluşturuyoruz." diyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 1516 sorudan oluşan destek paketini öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunmuş olduk. Bu destek paketleri için Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma Dairesi çalışanları, 81 ilde bulunan ölçme değerlendirme merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz büyük emek veriyorlar. Özelikle bu pakette Adana, Amasya, Aydın, Denizli, Erzurum, Edirne, Kastamonu, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla ve Rize Ölçme Değerlendirme Merkezlerindeki arkadaşlarımız önemli katkı sağladılar."

Bakan Selçuk, süreci başarılı bir şekilde koordine eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, sürece büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına, katkı sağlayan ölçme değerlendirme merkezlerine öğrenciler adına teşekkür etti.



