Son olarak Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X, ekranı büyüdüğünde tablet olarak kullanılabiliyor, ekranı küçüldüğünde standart bir akıllı telefondan çok da farkı kalmıyor. Bir başka Çinli üretici olan Xiaomi de henüz resmi duyurusunu yapmasa da, esnek ekranlı telefonu üzerinde son çalışmalarını yapıyor. Katlanabilen telefonlar yapısı itibarıyla maliyeti de artırdığından cihazların fiyatları da 2000 dolar seviyelerinde başlıyor.

LG ise bu yarışa farklı bir açıdan katılmak niyetinde. Şirketin ABD'de aldığı son patente bakıldığında LG'nin hem katlanabilen ekranlı telefon yaptığı hem de ekranların şeffaf olduğu dikkat çekiyor. Yani ekranda görüntü yokken kullanıcılar telefonun içinde herhangi bir elektronik aksam görmüyor ve ürün tamamen şeffaf yapıda bulunuyor.

Her ne kadar patent görüntüleri internette yayınlansa da, şeffaf ve esnek ekranlı telefonların bu yıl karşımıza çıkması beklenmiyor.



