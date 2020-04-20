Fransa Futbol Federasyonu (LFP), 2019-2020 sezonunun 17 Haziran tarihinde tekrar başlatılarak 25 Temmuz’da sonlandırılmasının hedeflendiğini açıkladı. LFP ayrıca, 2020-2021 sezonunun da daha önce açıklandığı gibi 22-23 Ağustos gibi başlatılmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada Fransa'da genel olarak koronavirüsü salgını ile ilgili alınacak kararın ve 23 Nisan 2020 tarihinde UEFA tarafından açıklanacak Şampiyonlar Ligi fikstürü ve kararlarının etkili olacağı da belirtildi.







