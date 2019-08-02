Leyla Yaman milli takımda

ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR Spor Okulları bünyesinde faaliyet gösteren voleybol kurslarına katılan Leyla Yaman (13), küçük yaş milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Geçen aylarda Antalyaspor Spor Okulları'nda eğitim almaya başlayan Leyla Yaman, kısa sürede ilerleme kaydederek Ankara'da 5 Ağustos'a kadar sürecek olan, gelecek yıllardaki milli takım kadrolarını oluşturma amaçlı küçük yaş milli takım aday kadrosuna davet edildi. Antalyaspor Voleybol A Takım Antrenörü Gökhan Egeli, “Voleybol şubemizin ikinci yılında altyapıya önem vererek 'Antalya'nın Çocukları Antalya'nın Takımı' sloganı ile kalıcı, sürdürülebilir bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Altyapıda Veysel Gürsoy hocamızın özverili çalışmaları bizi voleybolda en üst seviyeye taşıyacak" dedi.

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