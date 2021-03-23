Daha önce Sihirli Annem dizisini izleyicilerle buluşturan Acun Ilıcalı'nın hedefinde şimdi de TRT 1 ekranlarından 3 sezon boyunca yayınlanan absürt komedi Leyla ile Mecnun var. Acun Ilıcalı tarafından Exxen için aynı kadroyla çekileceği öğrenilen dizinin, yönetmen koltuğunda da yine Onur Ünlü oturacak. Aynı kadro ve aynı hikaye üzerinden sürdürüleceği öğrenilen Leyla ile Mecnun'un çekimleri, yaz aylarında başlayacak. Özellikle sosyal medyayı aktif biçimde kullanan kişiler Leyla ile Mecnun'u yayına gireceğini öğrendikten sonra mutluluk ve heyecanını dile getiren yorumlarda bulundular.

Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?

3 sezon boyunca ekranlarda boy gösteren ve genç izleyici kitlesi ile büyük başarı yakalayan sevilen dizi, Exxen için Onur Ünlü tarafından yeniden çekilecek. Aynı kadro ve aynı hikaye üzerinden sürdürüleceği öğrenilen Leyla ile Mecnun'un çekimleri, yaz aylarında başlayacak. Leyla ile Mecnun’u yeniden ekranlara taşımak için oyuncular ile görüşmeler başladı.

Leyla ile Mecnun dizisinin konusu ne?

Leyla ile Mecnun, TRT 1'de 3 sezon yayımlanan ve final yapamadan yayından kaldırılan absürt komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Dizi temel olarak efsanevî karakterler Leylâ ile Mecnun'un hikayesi üzerine kurgulanmış ve üzerine absürt komedi, bilimkurgu, durum komedisi ögeleri eklenmiştir.

Aynı gün, aynı hastanede dünyaya gelen iki bebek, yatak sayısının azlığından dolayı yan yana yatırılırlar. Ailelerinin "doğar doğmaz birbirlerini buldular" sözü üzerine beşik kertmesi yapılan bebekler, isimlerini de efsane aşıklar Leylâ ve Mecnun'dan alırlar.

Leyla ile Mecnun nasıl ve ne zaman bitti?

Şubat 2011 ile Ocak 2014 tarihleri arasında 3 yıl boyunca TRT ekranlarında seyircilerin karşısına çıkan Leyla ile Mecnun, türünün Türkiye’deki en başarılı örneklerinden biri olarak kabul edilen bir absürt komedi dizisiydi. Konuları ele alış biçimiyle oldukça geniş bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran dizi, buna rağmen final bile yapmadan ekranlara veda etmişti.

Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Exxen dijital platformu komedi içerikleri ile ön plana çıkmıştı. Projenin en çok izlenen yapımları Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar programı ve Tolga Çevik’in yer aldığı Tolgshow Filtresiz programı olmuştu. Bu nedenle komedi alanındaki işlere Ilıcalı’nın sıcak baktığı öğrenilirken fenomen dizi Leyla ile Mecnun’un da bu platformda yer alması için harekete geçildiği iddia edildi.

Acun Ilıcalı’dan ve Exxen’den ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler?

TRT 1'de yayınlanan Leyla ile Mecnun'un yönetmen koltuğunda Onur Ünlü oturuyordu. Oyuncu kadrosunda ise Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Osman Sonant ve Cengiz Bozkurt gibi isimler yer alıyordu.