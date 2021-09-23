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Leyla Atakan Basketbol Turnuvası'nda 2. gün sona erdi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarının mücadele ettiği 2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli’de devam ediyor.

23 Eylül 2021, Perşembe 23:32 Son Güncelleme:
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Leyla Atakan Basketbol Turnuvası'nda 2. gün sona erdi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarının mücadele ettiği 2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli’de devam ediyor. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında salon kapasitesinin yarısı kadar seyirciye açık olarak gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gün ilk maçında UMF Yapı İzmit Belediyespor, Beşiktaş ’ı 83-72 yendi.

Günün ikinci müsabakasında ise Galatasaray ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Müsabaka, Galatasaray’ın 87-71’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Turnuvanın son gününde yarın Beşiktaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve UMF Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.

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