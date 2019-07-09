Lewis Holtby sürprizi! Teklif olmadan görüşmeye geldi

Siyah beyazlı yöneticiler olayın şokunu yaşarken "Ne scout ekibimizin ne de yönetimimizin bu oyuncu ile ilgili tasarrufu vardı. Beşiktaş'ın orta alana oyuncu alınacağını duymuş ve özgüven ile İstanbul'a gelerek teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile görüşmek için randevu almış. Bizde böylesi özgüvene sahip oyuncunun teknik direktör Avcı ile görüşmesine onay verdik" dedi.

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun geçen sezon 31 resmi müsabakada 5 gol atarak 6 asist yaptığı belirtildi. (Hürriyet)