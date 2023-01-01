Formula 1 tarihinin en iyileri arasında gösterilen Mercedes'in 7 kez dünya şampiyonu sürücüsü Lewis Hamilton, 2021 ve 2022 sezonlarında şampiyonluğu Max Verstappen'e kaptırmasının ardından geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





'EN İYİ TAKIM BİZİZ'

Marca'da yer alan habere göre geride bıraktığımız sezonu değerlendiren Hamilton, yaşanan zorluklara rağmen takımına güvendiğinin altını çizerek, "Uzun bir süre, araçtaki sorunun ne olduğunu veya sorunu nasıl çözeceğimizi tam olarak anlayamadık. Ve bu zordu, çünkü denemeye devam ettik ve her yeni şey ortaya çıktığında, hala çözemediğimiz sorunları yaşıyorduk. Ama şu anda sorunun ne olduğunu biliyoruz. Hala en iyi takımız. Sanırım bunu 2023'te tekrar göstereceğiz. Gelecek yıl bizi bekleyen mücadele için heyecanlıyım." dedi.

EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

37 yaşındaki pilot 8. dünya şampiyonluğunu kazanmak ve emeklilik planları hakkında ise şu sözleri dile getirdi: "Bir dünya şampiyonu olarak emekli olmanın tüm sporcular için bir rüya olduğunu düşünüyorum ve buna ben de dahilim. Zirvede olmanın ve orada kalmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Zirveye geri dönmek istiyoruz! Sezon sonu bize çok umut verdi Son yarışlar olumlu bir seyir izledi ve her yerde rekabetçi olabileceğimizi gösterdi." (Skorer)



