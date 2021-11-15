Brezilya Grand Prix'sine 10. sıradan başlayan ve yarışı 1. sırada bitirmeyi başaran Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a 5 bin Euro para cezası verildi.

Yarışın ardından emniyet kemerini pit alanına gelmeden erken çözen pilota, 5 bin Euro para cezası verildi. Ayrıca İngiliz pilota, 2022 sonuna kadar, aynı ihlalin tekrarlanması halinde 20 bin Euro ceza daha verilecek.

Brezilya GP'de 3 ceza

Lewis Hamilton, Brezilya GP hafta sonu boyunca adeta cezalarla mücadele etti. Güç ünitesindeki içten yanmalı motorun değişmesi nedeniyle 5 sıra grid cezası alan pilot, daha sonra DRS teknik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sıralama turlarından diskalifiye edilmişti.







