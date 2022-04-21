Sir Lewis Hamilton ve Serena Williams, Sir Martin Broughton'un Chelsea'yi satın alma teklifine dahil oluyor.

Ne kadar yatırım yaptılar?

NTV Spor'un haberine göre Sky News, iki spor efsanesinin Sir Martin Broughton'un öncülük ettiği teklife 20 milyon sterlinlik yatırım yapacağını duyurdu.

Arsenal taraftarı olduğu bilinen yedi kez Formula 1 şampiyonu Hamilton, teklif için 10 milyon sterlin taahhüt etti. Aynı değerde bir diğer teklif 23 Grand Slam kazanan tenisin eski 1 numaralı raket Williams'tan geldi.

Haberde, ikilinin haftalarca süren görüşmelerin ardından Broughton ile iletişime geçtiği belirtildi.

Broughton liderliğindeki konsorsiyumun diğer yatırımcıları arasında Medya ve telekom şirketi Rogers Communications, 2026 FIFA Dünya Kupası teklif komitesine başkanlık eden John Arnold, Taipei Fubon Braves ve Fubon Guardians beyzbol takımlarının sahibi olan Tayvanlı Tsai ailesi yer alıyor.

Ünlü sporcuların bir Premier Lig kulübünü ilk kez desteklemiyor. NBA 'in yaşayan efsnasi LeBron James, on yıldan fazla bir süredir Liverpool'da küçük bir hissedar konumda.

Broughton'un grubu, Londra kulübünü Rus oligark Roman Abramovich'ten satın almak için teklifte bulunan üç girişimciden biri. Maviler için LA Dodgers'ın sahibi Todd Boehly ve Boston Celtics'in sahibi Stephen Pagliuca yarış içinde olan diğer isimler.