Lewis Hamilton tepki gösterdi

Formula 1'deİtalya Grand Prix'si, son anlarda Daniel Ricciardo'nun yarış dışı kalmasının ardından güvenlik aracı eşliğinde sona erdi ve son şampiyon Red Bull'dan Max Verstappen, arkasında yarışı ikinci tamamlayan Ferrari'den Charles Leclerc'le mücadele etmeden birinci oldu.

İtalya'da 5. olan ve geçen sezonki son yarışta Abu Dabi'de güvenlik aracının son turda çıkmasının ardından Verstappen'e geçilerek şampiyonluğu kaçıran Mercedes'ten Lewis Hamilton ise buna tepki gösterdi.

Matematiksel olarak bu sezon zirve şansı kalmayan Hamilton, "Böyle zamanlar hep eski anıları canlandırır. Bu, uygulanması gereken bir kural değil mi? Demek ki tarihte sadece 1 kez (Abu Dabi) bu kuralı uygulamadılar" diyerek tepkisini gösterdi.