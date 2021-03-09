Lewis Hamilton: Simülatör gerçeği yansıtmıyor

36 yaşındaki Hamilton, simülatörde çalışmanın gerçekçi olmadığını savundu.

TRT Spor'un haberine göre İngiliz pilot, pistte test sürüşü yapmadan araç ve lastiklerle ilgili bir fikir oluşmayacağını belirtti.

Hamilton'a, 2 İspanyol pilot Fernando Alonso ile Carlos Sainz'dan hangisinin başarılı olacağı da soruldu.

Kaçamak cevap veren Hamilton, "Gerçekten bilmiyorum. Alonso tecrübeli ancak Ferrari güçlü bir ekip. Eğer iyi bir motor üretirlerse Carlos Sainz'in başarısız olması için bir neden göremiyorum." ifadelerini kullandı.

7 kez şampiyonluk yaşayan Hamilton'a, geçen yıl 'Sir' unvanı verilmişti. Şampiyon olması ve unvan kazanmasına rağmen sosyal medya üzerinden paylaşım yapmayan Hamilton, bunun nedenin kendine daha çok zaman ayırmak olduğunu söyledi.