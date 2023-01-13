Lewis Hamilton futbola giriyor: İngiliz devini satın alacak

İngiltere'nin en zengin iş adamlarından Jim Ratcliffe ile beraber İngiliz pilotun Premier Lig devinin hisselerini satın alacağı iddia edildi. Ineos şirketinin başkanı olan Jim Ratcliffe daha önce de kırmızı şeytanları satın almak için teklifte bulunmuştu.





Yedi kez Formula 1 şampiyonu olan 38 yaşındaki Hamilton ile 70 yaşındaki Sir Jim Ratcliffe yakın arkadaş. Aynı zamanda İngiliz milyarderin sahip olduğu Ineos, Mercedes'in ana sponsoru ve mülkiyet ortağı.

DAHA ÖNCE DE GİRİŞİMDE BULUNMUŞLARDI

Rus milyarder Roman Abramovich'in geçtiğimiz mayısta Chelsea'yi satışa çıkarmasının ardından Jim Ratcliffe'in Chelsea'yi satın almak için konsorsiyum oluşturmuştu. Lewis Hamilton bu konsorsiyuma da kayıt olmuştu.

Ancak Chelsea 5,2 milyar dolar karşılığında ABD'li Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyuma satıldı.

HAMILTON'IN TEK YATIRIMI DEĞİL

NFL ekibi Denver Broncos'un yüzde 50 ortağı ve sahibi olan Hamilton'ın Manchester United'ı satın almak istediği iddia edildi. Hamilton'ın ayrıca giyim markaları ve film yapım şirketi de bulunuyor.





LEBRON'UN DA HİSSESİ BULUNUYOR

NBA tarihinin en büyük yıldızlarında Lebron James de Premier Lig'de hisse sahiplerinden. Lebron 2011 yılında Liverpool'un %2'lik hissesini 6.5 milyon dolar karşılığında satın almıştı.

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ABD'li basketbolcunun hissesi Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finaline kalmasının ardından yedi yılda beş kat değerlenirken parasının da 32.5 milyon dolara yükseldiği anlamına geliyor.