Lewis Baker: Eğlenceli bir lig olacak

Trabzonspor'un yeni transferi Lewis Baker dünkü idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ayağının tozuyla Denizlispor maçına çıkan ve performansıyla beğeni kazanan İngiliz oyuncu, Trabzonspor'un kendisi için yeni bir meydan okuma olduğunu dile getirdi. Takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu dile getiren 25 yaşındaki oyuncu, "Onlar işimi kolaylaştırdılar. İngiltere'den, gelmeden önce de hazırdım maçlara çıkmaya. Ancak takdir edersiniz ki takım arkadaşlarınız sizi henüz tanımadan, onları tam olarak tanıyamadan, özelliklerini bilmeden bir maça çıkmak çok zor. İlk maçta bunun zorluğunu biraz yaşadım açıkçası. Ama bunu yavaş yavaş atlattığımı ve kısa sürede arkadaşlarımla birbirimizle çok iyi uyum sağladığımızı düşünüyorum" dedi.

'Oyuncu tiplerini biliyordum'

Trabzonspor'un kariyeri açısından iyi bir fırsat olduğunu vurgulayan başarılı oyuncu, "Türkiye ligi takip ettiğim bir lig, burada hangi tip oyuncuların oynadığını biliyorum. Dolasıyla benim için bu sene eğlenceli bir lig olacak" diye konuştu.

'Duyduklarımdan çok etkilendim'

Yeni macerası için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Baker, "Gelmeden önce hocayla konuştum. Kulübün projeleri, geleceği hakkında konuştuk. Duyduğum şeylerden sonra çok etkilendim. Futbolu da özlediğimi söyleyebilirim. Uzun bir aradan sonra bu yarışmacı maçlara, mücadele gerektiren maçlara tekrar dahil olma fırsatı buldum. Sezonun geri kalanını da bu yüzden dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.