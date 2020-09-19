Lewis Baker de son anda yetişti

Yapılan testlerde herhangi bir soruna rastlanmayan Baker, için hemen ardından KAP açıklaması geldi. Trabzonspor Kulübü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun 1 seneliğine kiralandığını ve oyuncuya yıllık 700 bin Euro maaş ödeneceğini açıkladı. Menacerlik ücreti 70 bin Euro olan Baker için Chelsea’ye herhangi bir bedel verilmeyecek. TFF ile yapılan görüşmelerde lisansı çıkartılan Baker, son anda Denizli kafilesine yetişti. Te knik direktör Eddie Newton, Chelsea döneminden yakından tanıdığı Baker’ı 21 kişilik kadroda kullanabilir