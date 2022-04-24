Bundesliga’da üst üste 10. Kez şampiyon olan Bayern Münih’in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski maç sonunda Sky Almanya’ya konuştu. 33 yaşındaki oyuncu geleceğiyle önemli açıklamalarda bulundu.

‘’Yakında bir şeyler olacak. Medyada çıkan haberleri okuyorum ama kendim bunları duymadım. Şu an için tek bildiğim bir görüşme olacağı.’’

Yıldız golcü ayrıca anlamlı bir şekilde Bayern’deki durumuyla ilgili özel bir şey olmadığını belirten ifadeler kullanırken, ‘’Benim için kolay değil. Sözleşmem veya geleceğim ile ilgili bana hiçbir şey söylenmedi’’ diye ekledi.

Barcelona’nın sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Polonyalı golcü için yoğun ilgisi bulunurken, Barcelona başkanı Joan Laporta’nın bir taraftara Lewandowski’nin gelme şansının daha yüksek olduğunu söylediği video sonrası gelen bu açıklamalar, yıldız oyuncunun Barcelona’ya transfer dedikodularını daha da güçlendirdi.



