Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde 70 gole ulaştı
Bayern Münih'in gol makinesi Robert Lewandowski, 6-2 kazanılan Salzburg maçında attığı iki golle Devler Ligi'nde 70 gole ulaştı. Şampiyonlar Ligi'nde gelmiş geçmiş en golcü dördüncü oyuncu olan Lewandowski, iki gol daha atarsa efsanelerde Raul'u geçip üçüncü sıraya çıkacak. Böylece önünde sadece Cristiano Ronaldo ve Messi kalacak
Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde 6-2 kazanılan Salzburg maçında iki golle atmayı başardı. Lewandowski böylece Devler Ligi'nde 93 maçta 70 gole ulaştı. Son iki sezonda ise 17 gol kaydetmiş oldu. Polonyalı oyuncu geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olmuştu
Şampiyonlar Ligi'nde gelmiş geçmiş en golcü dördüncü oyuncu olan ve 'Lewangolski' lakabı takılan yıldız isim, iki gol daha atarsa efsanelerde Raul'u geçip üçüncü sıraya çıkacak. Böylece önünde sadece Cristiano Ronaldo ve Messi kalacak
Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan oyuncular
131 Cristiano Ronaldo
117 Lionel Messi
71 Raúl González
70 Robert Lewandowski
67 Karim Benzema