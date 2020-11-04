Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde 6-2 kazanılan Salzburg maçında iki golle atmayı başardı. Lewandowski böylece Devler Ligi'nde 93 maçta 70 gole ulaştı. Son iki sezonda ise 17 gol kaydetmiş oldu. Polonyalı oyuncu geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olmuştu

Şampiyonlar Ligi'nde gelmiş geçmiş en golcü dördüncü oyuncu olan ve 'Lewangolski' lakabı takılan yıldız isim, iki gol daha atarsa efsanelerde Raul'u geçip üçüncü sıraya çıkacak. Böylece önünde sadece Cristiano Ronaldo ve Messi kalacak

Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan oyuncular

131 Cristiano Ronaldo

117 Lionel Messi

71 Raúl González

70 Robert Lewandowski

67 Karim Benzema