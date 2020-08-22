Lewandowski Şampiyonlar Ligi rekoru peşinde

Şampiyonlar Ligi’nde Portekiz’de yarın oynanacak finalde bu kupayı daha önce 5 kez müzesine götüren Alman ekibi Bayern Münih, Devler Ligi’nde ilk kez finale çıkan Fransız temsilcisi PSG ile kozlarını paylaşacak. Çeyrek finalde Barcelona’yı 8-2 yenen ve yarı finalde de Lyon’u mağlup ederek adını finale yazdıran Bayern, bu sezon Kupa 1’de çıktığı 10 maçı da kazandı. Finalde atacağı gollerle rekorlar kırmak isteyen Kırmızı-Beyazlılar, şu ana kadar 51 resmi maçta rakip fileleri 158 kez salladı.

Barcelona 45 gol atmıştı…

Eğer Bayern, PSG karşısında finalde 3 gol atarsa, 1999-2000 sezonunda bu turnuvada 45 golle en fazla gol atan takım Barcelona’nın rekorunu egale edecek ya da 4 gol atarsa geçecek. Ancak Barça, o dönem 16 maçta 2.8 gol ortalamasıyla bu rakama ulaşırken, Alman Panzeri, 10 maçta maç başına 4.2 gol ortalaması tutturdu. Ayrıca bu sezon tam bir gol makinesine dönüşen Robert Lewandowski de, 2 gol daha atarsa, 2013-2014 sezonunda 17 gol atan Cristiano Ronaldo’nun, bir sezonda bu kupada en çok gol atan oyuncu unvanına ortak olacak ya da bir fazla atarsa CR7’yi geride bırakarak, tek başına rekorun yeni sahibi olacak.