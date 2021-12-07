2021 Ballon d’Or ödülünün Messi’ye gitmesinin ardından ikinci sırayı alan Bayern Münih’in Polonyalı oyuncusu Robert Lewandowski suskunluğunu bozdu.

Kanale Sportowym’e konuşan yıldız oyuncu ‘Mutlu değilim. Bunu inkar edemem. İçimde bir hüzün var. Messi’nin oynadığı oyuna ve başardıklarına büyük saygı duyuyorum. Onunla bu kadar yakın bir şekilde yarışabilmek ulaştığım seviyeyi gösteriyor.‘ dedi.

Messi’nin pandemi nedeniyle verilemeyen 2020 Ballon d’Or ödülünün Lewandowski’ye verilmesi gerektiğini söylediği sözler içinse ‘2020 ödülü için hevesli değilim. Messi’nin sözleri hoşuma gitti. Ancak bu boş sözler yerine dürüst ve samimi sözleri tercih ederdim.’ dedi.







