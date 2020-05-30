Lewandowski kariyer rekorunu egale etti

Bayern Münih'in golcü oyuncusu Robert Lewandowski, Fortuna Düsseldorf maçında attığı gollerle 2019-2020 sezonunda resmi maçlarda 43 gole ulaştı. Polonyalı golcü böylece kariyerinin en skorer sezonunu egale etmiş oldu.

Polonyalı oyuncu bu sezonda sadece Bundesliga maçlarında 29 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 11 gol ve Almanya Kupası'nda 3 gol attı. Lewandowski, 2016-17 sezonunda tüm kulvarlarda attığı 43 golü yakalarken aynı zamanda ligde attığı 29 golle beş büyük lig içinde bu sezon en çok gol atan oyuncu konumunda bulunuyor.

Robert Lewandowski son beş sezon

2015-16 | 42 gol 51 maç

2016-17 | 43 gol 47 maç

2017-18 | 41 gol 48 maç

2018-19 | 40 gol 47 maç

2019-20 | 43 gol 37 maç*

*: sezon devam ediyor