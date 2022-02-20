Bayern Münih sahasında Greuther Fürth'ü 1-0 geriye düştüğü maçta 4-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Greuther Fürth, Hrgota'nın 43.dakikada attığı gol ile ilk yarıyı önde kapattı. Mücadelenin 47. dakikasında sahneye çıkan Lewandowski, skoru eşitledi. Griesbeck'in kendi kalesine attığı gol ile öne geçen Bayern, 82. dakikada Lewandowski 2. golünü ve Erick Maxim Choupo-Motingh 90+1. dakikada attığı gol ile rakibini 4-1 mağlup etti.

Robert Lewandowski, Fürth ağlarını da havalandırarak Bundesliga'da karşılaştığı tüm rakiplerine gol atmayı başardı.

Lewandowski 28 gole, Bayern 55 puana ulaştı.



