Bayern Münih'te geçtiğimiz sezon kulüp ve ülkesi toplamında 56 gol kaydeden Robert Lewandowski, yeni sezona da ilk 2 resmi maçta attığı 3 golle başladı. Fakat Robert Lewandowski'nin artık farklı bir takımın formasını giymek istediği belirtiliyor.

Sky Sports'un haberine göre cumartesi günü 33 yaşında olacak Robert Lewandowski, Bayern Münih'te mutlu olsa da 35 yaşından önce başka bir Avrupa kulübüne transfer olmak istiyor. Bayern Münih ile 2023'e kadar sözleşmesi olsa da henüz sonrası adına Alman ekibinden bir uzatma talebi bulunmuyor. Uzatma talebi gelmediği gibi sözleşmesinin sonuna kadar bir ayrılığa da sıcak bakılmıyor.

Bayern Münih'in satma konusuna sıcak bakmayan tavrı nedeniyle Lewandowski'nin rahatsız olduğu aktarılsa da kulüple olan iyi ilişkilerine zarar verecek bir hamle yapmayacağı belirtilmekte. Bayern Münih ise olası bir ayrılık için Polonyalı yıldızın bonservisini 100 milyon Sterlin olarak belirledi.



