Lewandowski Bayern Münih defterini kapattı! Flaş transfer sözleri

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen ve Barcelona'ya transferi gündemde yer alan Robert Lewandowski, geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sport'ta yer alan habere göre UEFA Ulsular Ligi maçları için Polonya Milli Takımı'nın kampında bulunan yıldız golcü, geleceği hakkında, "Barcelona'ya transfer konusunda iyimser miyim? Bu büyük bir soru. Bu durumda olmaktan hoşlanmıyorum. Şu anda kesin olan şey, Bayern'deki kariyerimin bittiği. Kariyerime bu kulüpte devam etme şansı görmüyorum. Bakalım önümüzdeki iki hafta içinde neler yapabiliriz, kulüpte devam etmek istemiyorum ve şu anda Polonya'ya odaklanmak istiyorum. Milli maçlardan sonra durum hakkında konuşmak için zamanımız olacak ama Bayern'de kalma ihtimalini görmüyorum." dedi.

"Bayern umarım beni takımda tutmaya çalışmaz"

Polonyalı golcü ayrıca sözlerine şu ifadeleri ekledi: "Bayern Münih ciddi bir kulüp, umarım sırf yapabilecekleri için beni takımda tutmaya çalışmazlar. Bayern'deki dönemim bitti."

Bayern Münih bırakmak istemiyor

Takımdan ayrılmak isteyen Lewandowski'nin Bayern Münih ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Alman kulübü yetkilileri geçtiğimiz günlerde Polonyalı futbolcuyu bırakmak istemediklerini ve sözleşmesini tamamlayacağını dile getirmişlerdi.

Bu sezon 46 maçta forma giyen 33 yaşındaki golcü yıldız, bu maçlarda 50 kez fileleri havalandırırken 7 asist yaptı.



