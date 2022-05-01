Bu anlamda Polonyalı futbolcunun, eski takım arkadaşım Javi Martinez, yıldız oyuncunun kulüpten ayrılacağını ve İspanya'ya gideceğini söyledi. La Liga devi Barcelona'nın bu anlamda, 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile masaya oturacağı belirtildi. Katalan ekibinin, bu transfer için 40 milyon Euro bütçe ayırdığı belirtilirken, bir aksilik olmazsa Lewandowski'nin, Barcelona'ya gideceği öğrenildi. Lewandowski, bu sezon çıktığı 43 maçta 49 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de gol pası verdi.