Bundesliga'da ilk 8 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi ile 17. sırada bulunan Leverkusen'de Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Porto'ya deplasmanda kaybedilen maç sonrası teknik direktör Gerardo Seoane ile yollar ayrıldı. Leverkusen'de Seoane'nin yerine ise Xabi Alonso'nun göreve getirildiği belirtildi.

Futbolculuk döneminde Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih ile büyük başarılara imza atan Xabi Alonso; Real Madrid'in altyapısında ve Real Sociedad B'de teknik direktörlük deneyimi yaşadı.

Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Leverkusen'in sportif direktörü Simon Rolfes, "Gerardo Seoane ile geçen 1.5 yılda özellikle Şampiyonlar Ligi'ne katılım noktasında iyi bir iş çıkardık. Fakat maalesef başarıya giden yoldan saptık. DFB Kupası'ndan erken elenmek ve özellikle Bundesliga'da mevcut pozisyonun beklentilerimizin çok altında olması teknik direktör değişikliğini zorunlu kıldı. Xabi Alonso, futbolcu olarak uzun yıllar dünya çapında bir profesyoneldi. Akıllı bir stratejist ve en zorlu üç Avrupa liginde son derece başarı elde etmiş bir isimle anlaştık" ifadelerini kullandı.

Anlaşma sonrası konuşan Xabi Alonso ise, "Leverkusen'i Almanya'da geçirdiğim zamanlardan bu yana mükemmel bir kulüp olarak tanıyorum. Bayer Leverkusen, her zaman harika oyunculara sahipti ve mevcut kadroyu da çok kaliteli görüyorum. Bu görev bana çok çekici geliyor" dedi.