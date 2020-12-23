Levent Şahin: ‘Umarım bu sezon da şampiyonlukla biter’

Karagümrük maçında kırmızı kart gören ve PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün Göztepe maçını locadan takip etti. Sarı-Kırmızılı takımın başında ise Terim'in yardımcılarından Levent Şahin sahaya çıktı. Fatih hocanın 3 yıl önce Galatasaray'a yeniden dönüşünü hatırlatan genç antrenör, "Fatih Terim hocamız, 'Nerede kalmıştık' paylaşımını yaptıktan sonra Göztepe maçı vardı, yine sahamızdaydı. Yine 3-1 biten bir maç vardı. O sezon şampiyonlukla bitmişti. Umarım bu sezon da şampiyonlukla biter. Bu galibiyet ayrıca Fatih Hocama da armağan olsun" dedi.

'Her oyuncuya ihtiyaç var'

Şahin sözlerini şöyle tamamladı: "Sekiz eksiğimiz var. Her oyuncuya ihtiyaç var. Her oyuncudan maksimum seviyede iş çıkarmasını isteyeceğiz. Maalesef sakatlıklar var. Maç pazar günü olsa değerlendirebileceğimiz arkadaşlar var. Maalesef 5 saat farkla kaleci Fatih ile Emre Taşdemir'in izolasyon süreçleri devam edecek. Sonuçta elde olan bütün oyuncular, Galatasaray'ın oyuncularıdır. Kimden ne istenirse, muhakkak saha içerisinde elinden geleni yapacaktır."



