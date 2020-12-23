Levent Şahin: ‘Umarım bu sezon da şampiyonlukla biter’
Fatih Terim'in cezasında takımın başında sahaya çıkan antrenör Levent Şahin, "Fatih hocamız 3 yıl önce 'Nerede kalmıştık' paylaşımını yaptıktan sonra Göztepe maçı vardı, yine sahamızdaydı. Yine 3-1 biten bir maç vardı. O sezon şampiyonlukla bitmişti. Umarım bu sezon da şampiyonlukla biter" dedi
Karagümrük maçında kırmızı kart gören ve PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün Göztepe maçını locadan takip etti. Sarı-Kırmızılı takımın başında ise Terim'in yardımcılarından Levent Şahin sahaya çıktı. Fatih hocanın 3 yıl önce Galatasaray'a yeniden dönüşünü hatırlatan genç antrenör, "Fatih Terim hocamız, 'Nerede kalmıştık' paylaşımını yaptıktan sonra Göztepe maçı vardı, yine sahamızdaydı. Yine 3-1 biten bir maç vardı. O sezon şampiyonlukla bitmişti. Umarım bu sezon da şampiyonlukla biter. Bu galibiyet ayrıca Fatih Hocama da armağan olsun" dedi.
'Her oyuncuya ihtiyaç var'
Şahin sözlerini şöyle tamamladı: "Sekiz eksiğimiz var. Her oyuncuya ihtiyaç var. Her oyuncudan maksimum seviyede iş çıkarmasını isteyeceğiz. Maalesef sakatlıklar var. Maç pazar günü olsa değerlendirebileceğimiz arkadaşlar var. Maalesef 5 saat farkla kaleci Fatih ile Emre Taşdemir'in izolasyon süreçleri devam edecek. Sonuçta elde olan bütün oyuncular, Galatasaray'ın oyuncularıdır. Kimden ne istenirse, muhakkak saha içerisinde elinden geleni yapacaktır."