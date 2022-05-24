İngiltere'den bir kulüp satın almak isteyen Güneş, tecrübeli teknik adam Levent Şahin ile birlikte kulüp yetkilileriyle görüşmelerini sürdürüyor.

ŞAHİN: LONDRA'DA HEM MAÇLAR İZLEDİK, HEM DE KULÜPLERLE GÖRÜŞTÜK

Şahin, İngiltere'den bir futbol kulübü satın almak isteyen işadamı Maruf Güneş ile Londra'da yapılan görüşmeler için, '' Galatasaray Spor Kulübü'nde birlikte çalıştığımız Sportif A.Ş.'de yöneticimiz Maruf Güneş ile birlikte Londra'da bazı takımlarla görüşmeler yaptık. Bu arada çok kaliteli maçlar seyrettik. Premier Lig takımlarından Newcastle United-Arsenal ve Southampton-Liverpool karşılaşmalarını hem takip ettik, hem de kulüp yetkilileriyle görüşmeler yaptık. Burada asıl amaç yöneticimiz olan Maruf Güneş ile birlikte iki takım hakkında son gelişmeleri takip edip, onlarla ilgili net bilgileri almaktı'' ifadelerini kullandı.

"İNGİLTERE'DEN 2 TAKIM İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

İngiltere'de bir kulüp satın almak için görüşmelerin yapıldığı söyleyen Şahin, ''Son zamanlarda İngiltere'ye yatırım bir hayli ilgi çekiyor. Doğru yatırımlar yapılıyor. Türkiye'den çok farklı gözüküyor. Ulaşılamayacak gibi görünüyor ama buraya gelip gördüm ki, doğru planlama, doğru insanlar, doğru mantıkla yapıldığı zaman çok güzel bir sonuç elde edilebilir. Buradan alınacak bir model de Türkiye'de uygulanabilir. Çünkü iki kulübü dolaştıktan sonra enteresan fikirler oluşmaya başladı. Değişik açılardan bakmaya başladık. Farklı bakış açısı oluşturdu. Bunları kendi ülkemizde de uygulayabilirsen çok güzel olur. Burada iki kulübün satın alınmasından bahsediyoruz. İki kulüple görüşmeler yapılıyor. İnşallah neticelendirilir. Türk sporseverlerin, Türk yatırımcılarının ve futbola gönül vermiş yöneticilerin de bu alanda olmasını çok istiyorum. Sonuçta bu Türkiye'ye temsil etmektir" diye konuştu.

"GELECEK SEZON İÇİN GÖRÜŞMELER YAPIYORUM"

Gelecek sezon için bazı takımlarla görüştüğünü söyleyen Şahin, "Geçen sene ayrıldığımda da 3-4 takımdan teklif almıştım. Ama benim için önemli olan doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanlarla birlikte olmak. Bu gerçekleşmedi. Ben hala aynı düşünce içerisindeyim. Zaten devre arasından itibaren o süreçte herhangi bir takımın içerisinde yer almak istemedim. Sezon başını bekliyorum. Şu an görüştüğümüz takımlar var. Benim hem futbol anlayışıma, hem karşı tarafın bana yaklaşımıyla ilgili teklifleri değerlendiriyoruz. Umarım en hayırlısı olur. Bu teklifleri değerlendirip sezona doğru yerde doğru şekilde başlarız" diye konuştu.

GÜNEŞ: TAKIMLARLA GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR

İngiltere'de bir takıma yatırım planı olan Maruf Güneş, "Uzun zamandır burada farklı şehirlere gidip geliyoruz. Şahsi, bireysel işlerimiz de oluyor. Futbolun beşiği tabi ki İngiltere. Burada çok ciddi yabancı yatırımcılar var ve çok büyük bir futbol endüstrisi var. Şu anda Türkiye'den yatırımcılarımız buradalar. Yatırımını bırakıp giden arkadaşlar da var. Biz burada görüşmelerimizi yapıyoruz. Teknik açıdan Levent Şahin arkadaşımız da bize destek veriyor. Bir idari bir de teknik kısmı bir de yönetimsel endüstriyel kısmı var. Burası ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Maçları izliyoruz. Hafta boyunca çok ciddi maçlar izledik. Milli futbolcumuz Çağlar'ı da Chelsea-Leicester maçında yerinde izledik. Burası tabii ki çok farklı bir atmosfer" şeklinde konuştu.

"TÜRKLERİN DE MUTLAKA BURADA OLMASI GEREKİYOR"

İngiltere'de çok fazla yatırımcıların olduğunu ve Türk yatırımcıların da burada yer almaya başladığını belirten Güneş, ''Bütün dünya burada. Özellikle Uzak Doğu'da olsun, Arap ülkelerinde olsun, Rus yatırımcılar olsun tüm dünya buradaysa Türkler neden burada değil? Türklerin de mutlaka burada olması lazım. Buradaki sportif yapıyı, sportif organizasyonu mutlaka kendi ülkemize de entegre etmek zorundayız. Zaten buralara yatırımlar değil, biz kendi ülkemize de yatırımlarımızı yapmamız gerekiyor fakat buralardan da bir şeyleri kendi ülkemize entegre etmemiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak çok genç bir nüfusa sahibiz. Bu gençlerimizi özellikle spora yöneltmeliyiz. Sadece futbol açısından değil bunun basketbolu, voleybolu, yüzmesi, briçi, satrancı...Her şeyi ile biz ülkemizi kalkındırmak için çalışmamız gerekiyor. Buradan hareket ederek, Londra ile Türkiye'nin bağlantılarını kurarken tüm yatırımcıların, bu işe kafa yoracak insanların burada bulunmasını tavsiye ediyorum. Ben de ekibim ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyorum. Umarım kısa bir süre içerisinde sonuçlandırırız" dedi.

DHA