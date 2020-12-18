Levent Şahin: Hakem maçın önüne geçti

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Fatih Terim'in kırmızı kart görmesi sonrasında takımın başına geçen yardımcı antrenör Levent Şahin, maç sonunda karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte Levent Şahin'in açıklamaları:

Karagümrük'ü tebrik ediyoruz. Teknik ekip ve hocalar birbirlerini tebrik etti. İki taraf da oynamayı çok istedi. Maalesef hocamız bugün atıldı. Diğer kulübelere ve teknik adamlara da bakılmalı ve sonra olay değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Yorumcular da bunu muhakkak yapacaklardır.

Dilim varmak istemiyor ama çok iyi niyetli olduğunu söyleyemiyorum. Gördüğümüz farklı olaylar var sonunda. Olaylar böyle olunca sonucun önüne geçen bir hakem var maalesef.

Biz Galatasaray'ız. Duygularımızı nasıl yaşayıp yönlendireceğimizi ve yöneteceğimizi çok iyi biliyoruz. Bizim işimize yarayan bir maç. Bundan sonraki periyotta Galatasaray'ın büyüklüğünü gösterip önümüzdeki maçlara bakacağız.