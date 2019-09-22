Levent Şahin: Derbide farklı bir Galatasaray sahada olacak

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Karşılaşmada Galatasaray 23. dakikada Seri'nin golüyle öne geçmesine rağmen Malatyaspor, 89'da Guilherme ile beraberliği yakaladı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray puanını 8'e, Yeni Malatyaspor ise 7'ye yükseltti.

Mücadelenin ardından Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Levent Şahin'in maç sonu açıklamaları:

"Hatalı olduğunu söylediğimiz şeyleri söyleyince ceza alıyoruz bu nedenle fazla konuşmayacağım bunu. Bugün oyun kalitesi veya mücadele anlamında gel gitin olduğu bir maç oldu. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik ve maalesef maç bu noktaya geldi."

"Rakibe bu tarz pozisyonlar vermememiz gerekiyordu ama maalesef duran toptan golü yedik. Derbide Galatasaray'a daha farklı bir oyun oynatacağız, daha farklı bir Galatasaray sahada olacak."