Levent Şahin: Bu oyunukabul edemeyiz

Fatih Terim'in cezası nedeniyle Sarı-Kırmızılılar'ın başında sahaya çıkan Levent Şahin mağlubiyetin ardından bir hayli moralsizdi. Sahada istediklerini yapamayan bir Galatasaray'ın olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Öncelikle çalışılan ve emek verilen bir taktik anlayışın sahaya yansıtılamamasından, oyuna, yenilen gollere, rakibe karşı hem bireysel hem takım olarak tepki veremememizden dolayı çok üzgünüm. Ne olursa olsun biz Galatasaray'ız. 5-6 dakika beraberliği koruyamadık. Galatasaray bunu hak etmedi" diye konuştu.

'Üzülmeye vaktimiz yok'

Maç trafiğinin çok yoğun olduğunu da vurgulayan Şahin, "Futbolda kazanmak ve kaybetmek var. Kabul etmediğimiz tek şey oyunumuz. Ancak mağlup olduktan sonra ne çok üzülmeye ne de galip geldikten sonra çok sevinmeye vaktimiz var. Sonuç olarak burada kalan ve burada biten bir maç. Bundan sonraki maçlarda oynadığımız oyundan, yapamadığımız işlerden ders çıkarıp Galatasaray'a yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.