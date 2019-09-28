Levent Şahin: Bu böyle devam etmeyecek

Levent Şahin'in yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Beklediğimiz ve daha yüksek şiddette oynayacağımızı düşündüğümüz noyunu sahaya yansıtamadık. Hücuma geçişlerde sıkıntı yaşıyoruz. Bu böyle devam etmeyecek. Ehn kısa zamanda değişik bir Galatasaray seyrettireceğiz. rakibimizin de bizim de girdiğimiz pozisyonlar vardı ama maçın hakkı da buydu diuebilirim.

Levent Şahin'in genel basın toplantısındaki açıklamaları:

“Beklediğimiz, planladığımız ve öngördüğümüz oyunu sahaya yansıtamadık. Sonucun böyle bitmesi normaldi. Rakibin de bizim de pozisyonlarımız vardı. Maalesef bugün orta alandan hücuma geçişlerde top aktarımı ve sonuçlandırmada sıkıntı yaşadık. Çalışmalarımızın karşılığı asla bu değil, çok daha iyi olacak. En kısa sürede toparlanacağız diye düşünüyorum. 1 maç geride kaldı. Çok fazla pozisyonun olmadığı ama girilen pozisyonlara bakıldığında da sonuçlandıramadığımız bir maç oldu”

“Gerçek Galatasaray’ı sizlere izleteceğiz”

“Planlama hatası olduğunu düşünmüyorum. Bizim de planladığımız oyun bu değildi. Biz pas yapan bir takımız ve bunu yapamadığımızda geçiş hücumlarında sıkıntı yaşıyoruz. Bunu yapıp çabuk geçişleri sahaya yansıttığımızda bu durum değişecektir” dedi.

Oyun planında yaşanan sıkıntılarla ilgili olarak da konuşan Levent Şahin, “Plansızlık olarak söylemiyorum, topu o bölgeye aktardığımızda sonuçlandırma kısmını iyi yapabilirsek, sonuç da kendiliğinden gelecektir. Bu da çalışılacak bir şey. En kısa sürede bunu toparlayacağız ve gerçek Galatasaray’ı sizlere izleteceğiz”



