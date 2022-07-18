Levent Matmeriçli yönetimindeki U22 Erkek Mililer, Avrupa dördüncüsü

Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U22 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında İtalya'ya 3-1 yenilen Türkiye, daha sonra Hollanda'yı 3-2, Karadağ'ı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Fransa'ya 3-2 kaybederek final şansını kaçıran Ay-Yıldızlı ekip, üçüncülük maçında ev sahibi Polonya'ya 3-1 boyun eğerek Avrupa dördüncüsü oldu.

Altekma'da çalışan yardımcı antrenör Ömer Tok, kondisyoner Özgür Dükel, istatistik antrenörü Mehmet Gürüler'in yanı sıra Arkas Spor'da oynayan Mirza Lagumdzija ve Halit Kurtuluş ile eski Altekmalı Arda Bostan, Kaan Gürbüz, Cafer Kirkit, Taha Erden, Ahmet Tümer ve Serhat Fatih Uzun da milli takımın başarısı için ter döktü.

DHA