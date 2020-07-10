Levent Kartop: Hep beraber bu işin altından kalkacağız

Yukatel Denizlispor, 13 Temmuz Pazartesi günü sahasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları bulunan kaleci Tolgahan Acar ve Tiago Lopes katılmadı. Teknik sorumlu Levent Kartop yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. İdmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yaptı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yukatel Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, Trabzonspor’a karşı önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti. Bordo mavili ekibe karşı iyi bir mücadele ortaya koymak istediklerini ifade eden Kartop, “Telafisi olmayan haftalara girdik. Başakşehir maçında gösterdiğimiz iyi performansın aynısı Trabzonspor'a karşı da göstereceğiz. İnşallah bu maçtan alnımızın akıyla iyi mücadele ederek ve iyi bir skor alarak ayrılacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Ligde kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Kartop, “Herkes bu işe inandı. İnşallah taraftarlarımızı mahcup etmeyeceğiz. Takımımıza güveniyorum. Hep beraber bu işin altından kalkacağız. Biz bu işi başaracağız. Taraftarlarımız bize güvensin, inansın ve dualarını eksik etmesin” diye konuştu.

Kartop antrenmanda eli kırılan kaleci Tolgahan’ın sakatlığının kendilerini üzdüğünü ancak yedek kaleci Hüseyin’e güvendiğini ifade ederek söyle konuştu: “Ona daha önce, her an hazır olmasını söylemiştim. Hüseyin, Denizlispor altyapısından yetişen bir futbolcu. Yüreğini sahaya koyacak. Hiçbir şekilde kaleci sorunumuz yok.”