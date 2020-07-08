Levent Kartop: Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz

Süper Lig’in 31. haftasında Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor’da antrenör Levent Kartop, ligde kalacaklarını umduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartop, "Başakşehir’e karşı iyi mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. İyi direndik, zaman zaman da pozisyonlarımız vardı. Öne de geçebilirdik. İki tane net pozisyonumuz vardı. Deplasmanda pozisyon vermemek ilerleyen haftalar için olumlu bir görüntü. Buradan puanlar alabilirdik. Asla maçı bırakmadık. Takımın mücadelesinden, özgüveninden, arzusundan mutlu oldum. Umarım takımımızı ligde bırakacağız ve bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz." diye konuştu.