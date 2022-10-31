Levent Eriş: Yeniden çıkışa geçmek istiyoruz

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Çaykur Rizespor 'la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Manisa Futbol Kulübü, bugün düşme hattında yer alan Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği karşılaşma 20.00'de başlayacak.
Teknik direktör Levent Eriş, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Son 3 maçımızı kazanamadık. Yeniden çıkışa geçmek istiyoruz. Gençlerbirliği'ni yenerek Play-Off hattına yaklaşacağız" dedi. Manisa FK'nın ligde 9 maçta 13 puanı bulunuyor. (DHA)