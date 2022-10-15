Levent Eriş: VAR sistemi herhalde sadece bize çalışıyor

Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Manisa FK, sahasında ağırladığı Altay’a karşı 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, “Maalesef ki oyunun başından sonuna kadar topun bizde kalmasını bırakın bir tarafa pozisyon anlamında da 22 tane şut atmışız. Yakaladığımız net pozisyonlar başka. Yani her yönüyle baktığımızda çocuklarımız bugün hem ilk devrede hem de özellikle ikinci devrede çok pozisyon üretti. Verilmeyen goller, verilen penaltılar Her hafta maalesef bize artık o kadar kolay çalınıyor ki biz de bu penaltılarla ilgili şaşkınlık içerisindeyiz. VAR sistemi herhalde sadece bize çalışıyor. O yüzden de yine ondan sonra 5 dakika kalmasına rağmen yakaladığımız iki tane pozisyon var. Onları da atabilseydik kazanabilirdik. Çok arzu etmiştik. Ben yine de oyuncularımın mücadelesinden bugün itibariyle memnunum. Pozisyon daha fazla üretilecek daha fazla bulunacak ve geçtiğimiz hafta bize yakışmayan bu kulübün mazisine yakışmayan bir oyunla oynamıştık. Bu hafta tam tersine inanılmaz pozisyonlar üreten bir takım haline döndük. Biz zaten buyuz. Bizim takımımız iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bunları da galibiyete döndüreceğiz. Kaybettiğimiz 2 puan var ama oyuncularımın oynadığı oyundan memnunum” dedi.

İHA