Levent Eriş: Üretkenlikte daha üretken olmamız gerekiyor

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında, Tuzlaspor'u konuk eden Manisa FK sahadan 1-0 galip ayrılarak puanını 27'ye yükseltti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş, “Kazanana kadar çok şeyler yaptığımızı, bu anlamda özellikle ikinci devre ortalarla çok pozisyon bulduğumuzu, neredeyse çizgi üzerinden boş kalelere atamadığımız pozisyonlar, bunun akabinde rakibe bana göre oyuncu kalitesinin çok iyi olduğunu düşündüğüm puan sıralamasında asla hak etmediği bir yerde olduğunu düşündüğüm, geçtiğimiz haftayı da değerlendirdiğimizde hem de rakip takıma bu anlamda pozisyon vermeyerek çok başarılı bir iş yaptığımızı söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta Tuzlaspor takımının neredeyse Rizespor karşısında 8 tane net pozisyonu vardı. Buna karşın biz rakibe hiç pozisyon vermeden maçı kazandığımız için çok mutluyum. Üretkenlikte daha üretken olmamız gerekiyor. Genç oyuncularımız var. Özellikle forvet altında çok genç oyuncularımız var. Onların biraz daha bu anlamda gelişimini sağlamakla mükellefiz. Onlarla ilgili biraz daha koşu parkurlarını topa biraz daha sahip olma beklentilerimizi çoğaltmaya çalışacağız. 21 yaşındaki oyuncular düşünün. Kastettiğimiz Batuhan, Diallo ve Mehmet Uysal; üçü de 21-22 yaşında oyuncular. Bu oyuncuları biz oynatarak geliştirerek çok daha iyi işler yapacaklarına inanıyorum. Oyunun ciddiyetini hiç bozmadan başından sonuna kadar iyi bir mücadele ortaya koydular. Tuzlaspor takımına da bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum. Puan ortalamasının çok normal gittiğini ifade etmiştik. Biraz matematik yaptığımızda kopmanın olmayacağını, 10-12 takım arasında bu yarışın devam edeceğini, puan bareminde de herkesin eşit derecede devreyi bitireceğini ifade etmiştik. Güzel dokunuşlarla daha kaliteli takım haline döneceğimize eminim. Sıralamadaki yerimizi net belirleyecek müsabakalara çıkacağız. Bu müsabakayı kapattık ve Pendik maçına hazırlanacağız” diye konuştu.