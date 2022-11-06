Levent Eriş: Oyuncularımıza destek vermemiz lazım

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği Sakaryaspor’u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, “Sakaryaspor gibi amacı futbol oynamak olan ve sahada da bu anlamda güzel futbola katkı koymaya çalışan bir takımla oynadık. Biz de iyi oynamak isteyen takımlara karşı gerçekten oyun kültürümüzle ilgili ciddi gelişim yakalayan bir takım olduk. İyi oyun oynuyoruz, pozisyonlar buluyoruz. Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Kendimize ligde hep üst sıralarda yer aradık. Geleceğe dönük bir planlama içerisinde hareket ediyoruz. Gelecek adına yaptığımız çalışmalardan son derece memnunuz. İyi bir takım olma yolunda hızla ilerliyoruz. Ancak bu kadar pozisyon yakalayıp oyunun son dakikalarına sıkıntılı girmeyi gönül arzu etmiyor. Bu ligde en fazla pozisyona giren takımların arasındayız. Oyuncularımdan da memnunum. İnşallah her geçen gün Manisa’yı halkına, tarihine, geçmişine yakışır şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunda da katkı bekliyoruz. Oyuncularımıza destek vermemiz lazım. Biz oyunun sonuna kadar maçı bırakmayan bir takımız ve bu mücadeleyi gösterdiği için oyuncularımı kutluyorum. Sakaryaspor takımına da başarıları diliyorum” dedi. (İHA)