Levent Eriş: İstediğimiz sonucu alarak döneceğiz

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ege derbisinde Altaş Denizlispor 'u 3-2 yenerek ilk galibiyetine imza atan Manisa Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Yılport Samsunspor'un rakibi olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Burak Pakkan'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Teknik direktör Levent Eriş, rakipleri Samsunspor'un güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Ligdeki 3'üncü maçımıza çıkacağız. Bu sezon ilk deplasman sınavımız olacak. Denizlispor galibiyetiyle moral bulduk. Maça iyi hazırlandık. Sahada elimizden gelen en iyi mücadeleyi gösterip evimize istediğimiz sonucu alarak döneceğiz" dedi. (DHA)