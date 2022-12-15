Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Göztepe 'ye tek golle mağlup olup Play-Off hattının dışında kalan Manisa Futbol Kulübü, cumartesi günü sahasında oynayacağı Tuzlaspor maçında evindeki kötü seriyi bitirmek istiyor. Siyah-beyazlılar Mümin Özkasap Stadı'nda istediği sonuçları alamadı. Manisa ekibi evindeki son 5 karşılaşmada 4 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Manisa FK, taraftarı önünde son iki karşılaşmada gol dahi atamadı.

Erzurumspor FK ve Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Ege ekibinde teknik direktör Levent Eriş, iç sahadaki kötü seriyi sonlandırmak istediklerini söyledi. Son iki karşılaşmada gol atamadıklarını da vurgulayan deneyimli teknik adam, "Evimizde hesapta olmayan kayıplar yaşadık. Play-Off hattının 2 puan gerisindeyiz. Kalan iki maçımız var. Tuzlaspor ve deplasmanda Pendikspor. Bu maçlarda gerekeni yapıp yeni yıla ilk 7 sıranın içinde girmek istiyoruz" dedi. (DHA)