Levent Eriş: Elimize geçen avantajı iyi değerlendiremedik

TFF 1. Lig 5. hafta maçında B.B. Erzurumspor sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele B.B. Erzurumspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, ellerine geçen avantajı iyi değerlendiremediklerini aktararak, şunları kaydetti: "Maçta Erzurumspor’un dizilişini gördükten sonran onların tamamen yüksek ve duran toplardan etkili olacaklarını düşünmüştük. Bunun için de önlemlerimizi aldığımızı düşünüyorum. Maalesef yediğimiz golde biz pozisyona girmemiz gerekirken kötü yakalandık ve goller yedik. Beklentilerimizi alamadık gönül isterdi ki buradan puanlarla ayrılalım."

Eriş, galibiyeti hak edecek oyunu ortaya koyamadıklarını anlatarak, "Hiç beklediğimizi oyunu ortaya koyamadık. 1-0 öne geçen takım daha sakin ve arkada bıraktığı boşluklara daha fazla değerlendirecek durumda olmalıydı. Rakibimizin de zaafları vardı ama değerlendiremedik. Maçı bizim kazanmamız gerekirdi diye bir şey söyleyemem çünkü hak edecek oyun ortaya koymadık. Buradan en azından kaybetmeden dönebilirdik." yorumunu yaptı.

Adanaspor’un ligin iddialı ekiplerinden biri olduğuna dikkati çeken Eriş, şu görüşleri paylaştı:

"Adanasporsuz yarışın olmayacağını düşünüyorum. Biz iyi oyuncu gurubuna sahibiz ama değişik yerlerden çok farklı oyuncuları bir araya getirdik. Bunun için de adaptasyon zaman alıyor. Daha ciddi oyun oynamak adına önlemler almamız gerekiyor."