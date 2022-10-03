Levent Eriş: Bu çocuklar daha da gelişecek

Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, 3-2 kazandıkları Adanaspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine hava sıcaklığından bahsederek başlayan Eriş, "Oyunun galibiyetle noktalanması bizim adımıza sevindirici. Bu galibiyeti gerçekleştirirken sahada yaşadığımız çok faktör vardı. İlk yarıda istediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarıda kendi hatamızdan rakibin öne geçmesini sağladık. Bardağın dolu tarafından baktığımızda mağlup duruma düştüğümüzde maçı bırakmayan, kazanan ama kaybetmeyen bir takıma dönüşmemiz bardağın dolu tarafı. Oyun olarak 30 ve 45. dakikalar arası istediğimiz formata dönünce bunun için 15 gündür bunun için iyi çalışmalar yaptık. Pozisyonlar bulacağımızı iddia etmiştik. Bunu doğru yapınca ortaya çok güzel pozisyonlar çıktı ve öne geçtik. İkinci devrede oyunu koruma, 3-1 öne geçiş, birçok şeyleri içinde barındıran bir müsabaka yaşadık. Bunu kazanırken yeniden söylüyorum. Maçın içinde bu kadar sıcakta oynayan çocuklarımızın durumu oldukça acı verici. Bizler nefes almakta zorlanırken bu çocuklardan koşmalarını bekliyoruz. Ekim geldi hava sıcaklıkları biranda 20 derece üştü mü? Bu mudur hava durumu? Planlama yaparken yetkili herkese sesleniyorum. Lütfen rica ediyorum ellerini vicdanlarına koysunlar bu kadar sıcakta bu oyunu oynatmak gerçekten bir cinayet kadar acı verici. Biraz daha duyarlı olmaya, saatlerle ilgili daha iyi araştırmaya davet ediyorum. İnsan sağlığı her şeyden daha değerli. Biliyorsunuz bu sıcaklarda ölümler yaşandı. Manisa’mızda da bir oyuncumuz sıcaktan dolayı kalp krizi geçirdi ve talihsizlik yaşadı. Biraz daha dikkatli olunmalı bu planlama yapılırken" diye konuştu.

"Genç bir takım kurduk"

Kurdukları genç takımın elde ettiği puan başarısının kendilerini mutlu ettiğini anlatan Eriş, “Bugün ne söylersek söyleyelim çocuklarımızın sadece iyi niyetlerini konuşmaktan öteye geçemiyoruz. Genç bir takım kurmaya çalışıyoruz. Bugün 18-22 yaş arasında 11 futbolcumuz vardı sahada. BAL’dan aldığımız, altyapıdan aldığımız, çevre illerden, ilçelerden aldığımız 11 oyuncumuzun sahada olması bizim için çok sevindirici bir durumdu. Ekonomi yerlerde. Ekonomiye uygun transferler yapmak gerekiyordu öyle de yaptık. Oyuncu kalitesinin daha yüksek, oyun kalitesinin daha yüksek olmasını isteriz ama bunun için bu çocukların daha iyi çalışarak, zamanı daha iyi kullanarak, biz de bu konuda fiziki şartları mükemmel olan bir kulüple çalışıyoruz. Bu konuda çocuklarımıza büyük eğitim vererek gelişmeleri için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bu konuda çok başarılı gittikleri için çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bu puan sayısı, müsabaka sayısına yakalanan puan başarısı oldukça iyi. Biz kendi adımıza daha yolun çok başındayız. Bu çocuklar daha da gelişecek, daha çalışacaklar ve ilerleyen zamanlarda kulübümüze daha da büyük destek vereceklerdir diye düşünüyorum. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.

İHA