Levent Eriş: Bizi hiç kolay geçecek bir maçın beklemediğini biliyorduk

Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş, şu ifadeleri kullandı:

'Bazen istediğiniz gibi sahada olmuyor'

''Geçtiğimiz maçta deplasmanda Samsunspor ile son derece iyi bir mücadele edip deplasmandan kazanarak dönmenin mutluluğunu o gün itibariyle yaşamıştık. İçerde de kabuk değiştirmeye çalışan Yeni Malatyaspor takımı vardı. 3 gün öncesinde de 2 tane geçen sene Süper Lig 'de oynayan oyuncusuna lisans çıkarttılar. Geçen sezon süper ligde oynayan 6 oyuncusuyla karşımıza çıktılar. Bizi hiç kolay geçecek bir maçın beklemediğini biliyorduk. Maçtan önce de bunun için çok çalıştık ama bazen istediğiniz gibi sahada olmuyor. Rakibe çok pozisyon verdik. Biz kendi adımıza verdik bu pozisyonları, rakip bulmadı.''

'Malatyaspor takımı neredeyse 15 dakikaya yakın yerden kalkmadılar'

''Maçı kazanmak için ekstra bir mücadele ortaya koyduk ki gördüğünüz üzere ayakta bile durmakta zorlandığımız bir sıcaklık var. Rakibimiz Malatyaspor takımı neredeyse 15 dakikaya yakın yerden kalkmadılar. Böyle bir rakibe karşı kazanmayı çok isterdik. Mücadele etmeye çalıştırlar ama bize karşı bu anlamda oyunu böyle durdurarak oynamaları tamamen bizim oyuna tekrar tekrar girmemizi engelledi. Bunun sonucunda maç beraberlikle bitti. Biz diyoruz ki gelecekle ilgili bizim hayallerimiz var. Bu takımın geleceğiyle ilgili kazanamıyorsanız da kaybetmemek önemli. Bugün iyi oynamadığımız bir ortamda normal bir sonuç olarak görüyorum. Her iki takımı da bu sıcakta bu kadar mücadele ettikleri için teşekkür ediyorum.''



