Levent Eriş: Ben çocuklarıma güveniyorum

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş, şu ifadeleri kullandı:

"Ligin iyi takımlardan biriyle oynadık. Deplasmandaki galibiyet ve puanlarına bakınca daha fazla puan aldıklarını söyleyebiliriz. Bu anlamda iyi bir mücadele olacağını bekliyorduk. İlk devrede maalesef biz istediğimiz gibi başlayamadık ve rakibi kendi sahasına hapsedemedik. Bunun da sıkıntılarını çektik. İkinci devrede takımımız çok iyi bir mücadele ortaya koydu. Maçın genelinde pozisyon zenginliği açısından iki takımın da net pozisyonu yoktu desek çok da yanlış söylemiş olmayız. Mücadele anlamında her iki takımı da tebrik ediyorum. Futbol böyle bir oyun. Gençlerimizi de sahada oynatarak onların kazanımını sağlamak bizim için sevindiriciydi. Biz yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Ben çocuklarıma güveniyorum ve iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bugünkü beraberliği kayıp olarak düşünmüyorum. Çocuklarımızın daha iyi işler yapabileceğini biliyorum. Bu maçı kazanıp takım kaptanımız Nizamettin’e hediye vermek istiyorduk. Bizim için çok değerli olan bu kardeşimizin sezonu kapatması çok üzücüydü. Bunu gerçekleştiremediğimiz için üzüldük. İnanıyorum ki kalan son 3 maçta istediğimiz puanları alıp, istediğimiz bir yerde devreyi sonlandırmak istiyoruz" (İHA)