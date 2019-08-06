Turuncu-beyazlı takımın Bolu'da bir otelde basına açık yaptığı antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Dün oynanan İstanbulspor maçında ilk 11 oynayan futbolcular yardımcı antrenörler gözetiminde 30 dakika düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular geniş alanda 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda oyun oynayan Adanaspor, açma germe hareketleriyle sabah antrenmanını tamamladı.

Adanaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

İHA