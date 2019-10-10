Levent Erdoğan: Projeler açıklanmalı

Beşiktaş Kulübü eski Asbaşkanı Levent Erdoğan 20 Ekim’deki kongre öncesi camiaya mesajlar verdi.

Kulübün borcunun söylenenlere göre 3.5 milyar TL olduğunu kaydeden Erdoğan, “Bunun da yıllık 350-400 milyon TL faiz ödemesi var. Ay sonuna kadar 100 milyon TL, yıl sonuna kadar da 400 milyon TL ödeme olduğu iddia ediliyor. Gelirler 2024-2025’e kadar temlik edilmiş durumda. Başkan adayları göreve geldiklerinde uygulayacakları projelerden bahsetmedikleri gibi altından kalkılmayacak olan borç ve faizlerin nasıl ödeneceği hususuyla, kulüp faaliyetlerine ne şekilde devam edeceği konusunda camiayı bilgilendirmeli” dedi.